Il caso O J Simpson | l’omicidio | l’inseguimento e quel guanto che non calzava Il processo che spaccò l’America

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma 11 aprile 2024 – “Io non sono nero, io sono O.J.”. Niente più di questa frase può spiegare la parabola dell’uomo che nacque nero, si fece bianco nella gloria dello sport e di Hollywood e tornò nero nella polvere di un’aula di tribunale e di un’accusa di duplice omicidio. La storia di Orenthal James– nato a San Francisco il 9 luglio 1947 e morto ieri dopo una sola vita che è sembrata mille – rappresenta più di ogni altra la visione di un’America divisa, cresciuta attorno a una violenta e profondissima spaccatura razziale, laddove OJrappresentava tutto e il contrario di tutto: il nero che ce l’aveva fatta, diventando una stella del football e poi del cinema; poi il nero che non si sente più nero e non è ’più’ nero perché i bianchi lo amano e, proprio per questo, i neri non lo vedono più come uno di loro. Ma ...

O.J. Simpson, uno degli americani più famosi e discussi di tutti i tempi, è morto dopo una battaglia contro il cancro. l'ex campione della NFL fu processato per il duplice omicidio della sua ex

Non si sa se fosse più famoso come quarteback, come attore di tante commedie americane o per quell'incredibile inseguimento in auto da parte della Polizia nel 1994, apice mediatico di un processo

