Il Broccoli haircut è il must have per tutti i capelli ricci

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ha un nome simpatico ispirato alla verdura: il. Come dice il nome, riprende la struttura dell’ortaggio e si sviluppa in altezza e per volume dei. Altro punto di forza è sicuramente il facile mantenimento del taglio, che permette di mantenere la forma. Cos’è il? Comparso per la prima volta su Popsugar, ilè un taglio dicaratterizzato da uno stile leggermente arruffato. Anzi, come riporta il magazine, proprio undone, cioè quasi come se la chioma avesse la libertà di crescere senza freni in totale libertà. Il risultato? Un taglio corto eo, soprattutto spettinato ad arte, con la caratteristica del volume. Che, infatti, viene trattenuto o ...

Alla scoperta del Broccoli haircut: il taglio corto, riccio e veg - Il Broccoli haircut conquista i social diventando il taglio corto e riccio da provare per ottenere un taglio da donna o da uomo ...amica

Il Broccoli haircut è il taglio corto, riccio e unisex della primavera 2024 - Il Broccoli haircut è il taglio corto, riccio e unisex perfetto per la primavera 2024, da condividere tra uomo e donna ...amica

The "Broccoli haircut" Is Taking Over Social Media - Broccoli haircuts are taking over TikTok. Here, a professional hairstylist explains what it is, how to get the look, and styling tips.popsugar