Il Bayern Leverkusen vuole la 42esima partita senza sconfitte | ma il suo non è un caso così raro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilallenato da Xabi Alonso, non ha mai perso quest’anno in tutte le competizioni. Stasera affronterà il West Ham in Europa League e potrebbe portarsi allaconsecutiva. Ilpuò centrare un record contro il West Ham The Athletic scrive: Vincere la Bundesliga in questa stagione, dopo un decennio di dominio delMonaco, sarebbe abbastanza notevole per il Bayerdi Xabi Alonso. Come il fatto che potrebbero fare il triplete con campionato, coppa nazionale e Europa League. Ancora più notevole è che la squadra è imbattuta in tutte le competizioni: 41 partite, 36 vittorie, 5 pareggi; mancano almeno nove match. Forse una stagione ...