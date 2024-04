(Di giovedì 11 aprile 2024) La Champions League è un palcoscenico diverso. La posta in palio è così alta, si gioca a un ritmo tale, e con un livello tecnico talmente alto che è difficile che non succeda qualcosa: piccoli gesti, piccole disattenzioni diventano immediatamente grandi gesti, grandi errori. Non c’è nessuna guerra di attrito, nessuna minimizzazione dell’errore. Tutto viene ingigantito quando parte l’inno della Champions League, tutto diventa possibile. Per le grandi squadre poi in campo non vanno solo i giocatori, ma le edizioni passate, le grandi vittorie e le umiliazioni cocenti si aggirano come fantasmi nella testa di tutti. Il modo con cui gli allenatori scelgono di affrontare le eliminatorie di Champions League si dividono in due grandi famiglie: da una parte chi cerca di minimizzare i rischi (per quanto possibile), e chi invece abbraccia il caos e prova a navigarlo. La prima, per esempio, ha ...

Messi, il ritorno in campo non basta all'Inter Miami: fuori nei quarti di Champions Cup - Gli statunitensi, già sconfitti 2-1 nell’andata dei quarti in Florida, sono stati battuti per 3-1 anche in Messico ... Il Miami ha provato a giocarsi le proprie carte schierando 4 ex assi del ...repubblica

Il Barcellona sta provando a chiudere la sua maledizione europea - Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...ultimouomo

Champions League, Burgos frase choc su Lamal: “Se non gli va bene finisce al semoforo”, poi le scuse dell’ex secondo di Simeone - L’ex allenatore dell’Atletico Madrid, che per anni è stato il secondo di Diego Simeone, si è lasciato andare a una frase che poi ha cercato di derubricare a battuta nei confronti del giocatore del ...sport.virgilio