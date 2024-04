Il 12 aprile sarà chiuso al traffico veicolare un tratto di via Annunziata

Salta la diretta dell’ Isola dei Famosi della puntata dell’11 aprile 2024. Come è accaduto per il Grande Fratello, anche l’ Isola raddoppia subito l’appuntamento settimanale, confermandosi nei ... (dilei)

Heroes, ci risiamo: è stato annunciato l'ennesimo reboot televisivo: ... proprio (e non a caso) a ridosso dell'eclissi solare dello scorso 8 aprile. Secondo quanto ... Heroes: Eclipse sarà ambientato anni dopo la serie originale, con dei nuovi protagonisti dotati di poteri ...

Pechino Express, Anticipazioni sesta Puntata in onda stasera su Sky Uno: Questa volta ci sarà un'eliminazione Chi si aggiudicherà la vittoria e la possibilità di eliminare ... in onda oggi giovedì 11 aprile 2024 , in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Pechino ...