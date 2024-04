Ieri | Lossi e domani | 201 gol al Forte | In nessun posto si sta come qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Se c’è una figura che incarna il concetto di “bandiera“ nel calcio della Versilia quello è Gianmarco. E non solo è un fedelissimo. È pure fortissimo, per la categoria in cui gioca. Nel suodei Marmi (prima Atletico) in Prima categoria ha appena sfondato quota 200 gol. Gianmarco, che si prova? "È una grandissima soddisfazione aver tagliato il traguardo dei 200 gol. Questo obiettivo ci tenevo tanto a raggiungerlo. Non ne ero ossessionato... però lo avevo in testa da un pezzo". Manasce 12 anni fa il tuo “amore“ con il? "Nel 2012 dopo una stagione nel Versilia, in cui c’erano anche Enrico Galleniallenatore e il mio amico compagno Giacomo Tedeschi, culminata con la retrocessione dalla Prima categoria perdendo il playout col Montignoso, decisi di cambiare. Avevo tutti i ...