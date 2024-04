Ida Platano vuole lasciare UeD | caos in studio | interviene la redazione VIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nella puntata dellì11 aprile di Uomini e Donne c’è stato un blocco molto lungo dedicato a Ida. La donna ha deciso di non fare esterne in quanto è stanca di elemosinare le attenzioni dei suoi corteggiatori. In men che non si dica, poi, la situazione è degenerata. Ecco cosa è successo. Idalascia a casa i corteggiatori e scoppiano liti Maria De Filippi ha dato il via alla puntata di oggi di Uomini e Donne chiedendo a Idacome mai non avesse voluto fare esterne. La tronista ha subito colto la palla al balzo dicendo di essere stanca di essere sempre lei a cercare i due corteggiatori. Per tale motivo, ha deciso di non portare nessuno in esterna, nella speranza che loro facessero un passo nei suoi riguardi. Notando che nessuno dei due avesse fatto nulla, la donna ha ammesso di essere particolarmente delusa, specie ...