(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - L'non è più una malattia degli anziani: in Italia sonole persone sotto i 55 anni colpite, su un totale di 120mila. Il 25% deiavviene prima dei 65 anni di età. È una delle prime tre cause di morte e la prima di disabilità, che riguarda 45mila dei sopravvissuti all'evento acuto. Per aumentare l'attenzione suinegli55, Isa-AII (Italian Stroke Association – Società italiana) ha avviato un progetto di formazione e screening in collaborazione con l'Ispettorato per gli istituti di istruzione della Guardia di Finanza. Le attività di prevenzione e le novità sui trattamenti sono state alla conferenza stampa di apertura del X Congresso nazionale della Società, a L'Aquila fino al 13 ...

Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - L' Ictus non è più una malattia degli anziani: in Italia sono 12mila le persone sotto i 55 anni colpite ogni anno , su un totale di 120mila. Il 25% dei casi avviene ... (liberoquotidiano)

Ictus colpisce anche i giovani, ogni anno 12mila casi in 'under 55' - (Adnkronos) - L’Ictus non è più una malattia degli anziani: in Italia sono 12mila le persone sotto i 55 anni colpite ogni anno, su un totale di 120mila. Il 25% dei casi avviene prima dei 65 anni di et ...reggiotv

L'Ictus malattia anche dei giovani, colpiti 12mila under 55 l'anno - L'Ictus non è più una malattia degli anziani: in Italia sono 12mila le persone sotto i 55 anni colpite ogni anno, su un totale di 120mila. Il 25% dei casi avviene prima dei 65 anni di età. È una delle ...ansa

L’Ictus non colpisce solo gli anziani: 12mila casi ogni anno tra chi ha meno di 55 anni - L’Ictus non è più una malattia degli anziani: in Italia sono 12mila le persone sotto i 55 anni colpite ogni anno, su un totale di 120mila.corrierenazionale