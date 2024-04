I tre fronti di Kyiv Così combattimenti | morale e sistema internazionale pesano sul conflitto

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Molti media parlano dei cosiddetti ‘boots on the ground’, perché è un concetto capace di fare presa sulla mente delle persone. Ma l’iniziativa portata avanti dal Presidente Macron è molto più ampia”. Olena Halushka, co-fondatrice dell’International Centre For Ukrainian Victory e capo della sezione Relazioni Internazionali dell’Anti-Corruption Centre di, è parte di una delegazione ucraina impegnata in un viaggio su più tappe attraverso l’Europa per promuovere la posizione di. Dopo una prima tappa parigina e prima di proseguire per la Norvegia, la delegazione si è fermata a Roma, dove Formiche.net ha avuto la possibilità di incontrarla. E proprio l’approccio adottato dall’inquilino dell’Eliseo è il primo tema affrontato durante l’incontro. In particolare, la disponibilità mostrata dal Presidente francese ad abbandonare le “linee rosse” ...