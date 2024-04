I Subsonica e la tragedia di Suviana | “Non si può uscire di casa per andare a lavorare e non tornare”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bologna, 11 aprile 2024 – "Non si può pensare didipere non”. E’ questo il forte e straziante messaggio che il leader deiMaxcci ha lanciato ieri sul palco dell’Unipol Arena. Iin concerto all'Unipol Arena: l'appello per la sicurezza nei luoghi di lavoro (foto d'archivio) La band ha ricordato ladidurante il concerto, leggendo il comunicato della Cgil e Uil dell’Emilia-Romagna per la proclamazione dello sciopero nella giornata di giovedì 11 aprile. “A fronte della strage alla centrale idroelettrica di Bargi – questo il testo integrale letto daisul palco – la Cgil e la Uil dell’Emilia Romagna proclamano ...

