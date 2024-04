I quadri rubati dal Palazzo Ducale di Urbino nel ‘75 | originali e copie | i sistemi di sicurezza | dietro le quinte dei musei italiani – Il video 

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 aprile 2024) Quali sono stati i primi tentativi di creare un marchingegno volante? Quali erano gli standard di bellezza per uomini e donne? Come si sono evoluti gli sport moderni? Qual era il modello di città ideale nel Rinascimento? Le risposte a tutte queste domande hanno un aspetto in comune: si trovano nei. Spesso si immagina la visita a un museo come un’osservazione delle opere e delle tecniche adottate per crearle, ma quello attraverso i corridoi e le sale è un vero e proprio viaggio nel tempo, durante il quale è possibile comprendere il passato per poter interpretare il presente e immaginare il futuro di una grande varietà di ambiti. Il patrimonio culturale «è un dominio complesso verso cui convergono numerose discipline. Non dobbiamo pensare soltanto all’archeologia o alla storia dell’arte, ma ad altri ambiti quali la storia, la filosofia, il diritto, l’economia», ...