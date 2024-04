I Misteri del Bar Étoile | la recensione | se un film noir diventa comicità slapstick

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lade Idel Bar: ildella coppia belga Dominique Abel e Fiona Gordon, come sempre anche interpreti, è unin cui malinconia, solitudine e abbandono vengono raccontati attraversoe surrealismo. Al cinema. È al solito molto interessante il lavoro di Dominique Abel e Fiona Gordon, tornati alla regia (oltre alla scrittura e all'interpretazione, come da prassi) di una nuova pellicola con Idel Bar, presentato a LocarnoFestival 2023 e arrivato in Italia con Academy Two. I due autori guardano alla tradizione del cinema muto per cercare una messa in scena in grado di accogliere un'impronta naturalistica, riscontrabile soprattutto nella loro mimica e in quella dei loro interpreti, ...