I drusi di Belgrado | un viaggio assurdo verso la libertà senza spazio per la giustizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Inginocchiato a terra, sfinito da undurato 12 lunghi anni, Hanna Ya’qub si scioglie in un pianto, appena sua moglie lo riconosce e lo abbraccia. “Sei tu, Hanna?”. Bisogna partire dalla fine per raccontare il romanzo Idi, edito da Crocetti editore e tradotto magistralmente da Elisabetta Bartuli – ormai diventata punto di riferimento nel piccolo mondo dell’editoria italiano. E’ infatti lei, Bartuli, ad aver tradotto e fatto conoscere al pubblico nostrano autori come Mahmud Darwish o Elias Khouri. Mentre in questo caso, a fare la sua comparsa è il romanzo di Rabee Jaber, prolifico autore libanese, che con questo romanzo si inoltra in una storia che parte da un evento sfortunato: trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Siamo a Beirut ed è il 1860. La guerra guerra civile sul Monte Libano è al suo apice. ...