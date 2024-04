I DISPERSI Il premiato da Mattarella | il consulente di Enel e gli altri | chi sono i dispersi di Suviana

Il consulente esterno, l'ingegnere premiato dal Colle. L'ultima chiamata dei dispersi: "Scusami, ora sono sottoterra": Tra i quattro ancora prigionieri del lago di Suviana c'è Adriano Scandellari, padovano, insignito della stella al merito del lavoro da Mattarella. E due milanesi dipendenti delle ditte appaltatrici ...

Tutto pronto per Quattrozampeinfiera a Napoli: arriva la prima fiera nazionale del mondo pet: RICERCA DISPERSI by NATURAL TRAINER All'interno della ... INIZIATIVE PER IL PUBBLICO TV QZF by BABALU' Torna la tanto amata Tv di ... Lo scatto che otterrà più "Mi Piace" verrà premiato sabato e ...