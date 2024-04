I 110 anni di storia di Arrigoni Formaggi | “Ora la nostra ambizione è quella di continuare a crescere”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pagazzano. 110di tradizione, lavoro e qualità, tramandata di generazione in generazione per tenere alto il nome dell’azienda lattiero casearia. Nella mattinata di mercoledì 10 aprile si è svolta la conferenza stampa di celebrazione del 110°versario di. Un evento ben curato dalla famiglia, entusiasta all’idea di festeggiare un traguardo così importante e storico per tutto il territorio bergamasco. All’incontro, tenutosi nella loro sala conferenze di Pagazzano, accanto al Caseificio, sono intervenuti Marco e Gianbattista, due dei capisaldi di questa azienda. Parliamo di due generazioni a confronto, entrambe presenti nella quotidianità del caseificio e nella sua. Una ...