Hockey Giornata da dimenticare a Cagliari per Bondeno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Brutta battuta d’arresto per l’HC, che sabato scorso è uscito sconfitto dalla sfida in casa del Cus. Mister Pritoni deve fare ancora i conti con le precarie condizioni fisiche di Succi e Bosso, ma conta sulla grinta e determinazioni di Costanzelli, fortemente motivato in questa fase di stagione. Il primo quarto di gara è tutto di studio, con l’HCche fatica a creare gioco su una superficie totalmente diversa da quella di casa e con un avversario ostico e ben ordinato. Nel secondo quarto di gara gli ospiti vanno in vantaggio con un bel diagonale che trafigge Nizzi. Dopo la pausa lunganon riesce a creare occasioni e subisce il 2-0 su corner corto. Nel tentativo di rimonta, i corner corti conquistati non fruttano tiri in porta, per il campo che non permette un corretto passaggio da ...

