’Hobo Sapiens’ di Andrea Satta Le “storie di vita“ di una grande città

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Io non ci faccio caso ormai. Ma il marciapiede della miaè unletto aperto alla povertà. Passano le notti qua fra un treno che viene e uno che va. Quando tirano il sipario del bar va in scena la povertà. Si chiamaed è il secondo singolo (e video diretto da Mohamed Keita e Fabrizio Barraco) estratto dall’album ’Niente di nuovo tranne te’, l’album d’esordio da solista del cantante dei Têtes de Bois, pubblicato dall’etichetta Santeria, con distribuzione Audioglobe. Il brano, prodotto e scritto dallo stesso, con la collaborazione di Giorgio Maria Condemi, per la parte musicale e l’arrangiamento, è dedicato alle persone senza fissa dimora, alle loro difficoltà e alla crudeltà che spesso devono affrontare, insieme ...