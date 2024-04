Highlights Maccabi-Olimpia Milano 92-86 | Eurolega 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Niente da fare per l’. La squadra di Messina cade contro ilTel Aviv, in campo neutro a Belgrado, 92-86 e chiude l’con una sconfitta e fuori dalle prime dieci in classifica. Settima vittoria nelle ultime otto diper il, che ringrazia Baldwin (18+4+4) e Nebo (14+9 rimbalzi) e conclude la sua annata al settimo posto in classifica. Sponda, buona prova di Lo (13 punti) e di Napier (11+7 assist). Ecco glidella sfida. SportFace.