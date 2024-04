Highlights e gol Olympiakos-Fenerbahce 3-2 | andata quarti Conference League 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilcon glie i gol di, match d’deidi finale di. La formazione ellenica si aggiudica il primo scontro diretto, imponendosi per 3-2 ad Atene, ma recrimina per aver permesso agli ospiti di rimettersi in corsa nella fase finale di gara. I greci infatti conducevano 3-2 grazie ai gol di Fortounis, Jovetic e Chiquinho prima di subire la parziale rimonta turca con Tadic su rigore e Kahveci. Qualificazione apertissima per il ritorno tra 7 giorni. ?rfan Can Kahveci’nin golü ?– Fenerbahçe pic.twitter.com/iTNGh9UaIz — 433Fener (@433fenerorg) April 11,SportFace.