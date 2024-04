Highlights e gol Liverpool-Atalanta 0-3 | Europa League 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’andata dei quarti di finale dell’. Bella partenza dei ragazzi di Gian Piero Gasperini che hanno un paio di situazioni favorevoli, ma anche Darwin Nunez, a tu per tu con Musso, tenta lo scavino e mette la palla fuori. L’passa in vantaggio grazie a Gianluca Scamacca che non sbaglia, apre il piattone e fa 0-1. Ad inizio ripresa arriva la reazione delche assedia l’e crea almeno due occasioni nitide per pareggiare ma Musso dice di no. I ragazzi di Gasperini inventano calcio: De Ketelaere sulla destra serve Scamacca che di prima intenzione trova il gol dello 0-2. La serata epica ...