Hercai – Amore e Vendetta | la serie turca sbarca su Real Time | sarà la nuova Terra Amara?

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Arrivasu: e così, il fenomeno delleturche continua inarrestabile nel nostro paese. La, tratta dall’omonimo romanzo di Sumeyye Ezel, si snoda in tre stagioni e segue la faida tra due potenti famiglie ed è pronta a farci dimenticare la saga di. Reyyan Sadoglu (interpretata da Ebru Sahin) è una ragazza appartenente a una ricca e potente famiglia. Circondata dall’affetto del padre, della madre e della sorella, non ha un rapporto semplice col nonno, Cihan (Serdar Ozer), uno degli uomini più influenti di Midyat. Costui disprezza la nipote perché non è la figlia biologica dei suoi genitori. Reyyan, però, non conosce le sue origini, ma non sa che la sua vita sta per essere ...