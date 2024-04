Heliocare lancia la campagna di prevenzione «Cerca il tuo neo»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 aprile 2024)di Cantabria Labs Difa Cooper — brand di fotoprotezione che opera sul mercato italiano da oltre 60 anni — ha organizzato un tour nazionale per offrire visite gratuite di controllo dei nei per la diagnosi precoce del melanoma, con lo scopo di sensibilizzare sui rischi di una mancatae una scorretta esposizione solare. A partire dal 21 aprile 2024 sarà così possibile prenotare la propria visita sul sito ufficiale dell’azienda e seguire le tappe del tour che avrà inizio a Roma il 28 aprile, per poi mettersi in viaggio fino a raggiungere Palermo il 24 maggio. La clinica dermatologica mobile toccherà 18 città d’Italia (Roma, Napoli, Bari, Lecce, Ancona, Reggio Emilia, Bologna, Parma, Monza, Milano, Torino, Genova, Livorno, Sassari, Cagliari, Catania e Palermo) al fine di erogare piu? di 1.500 visite. Un’occasione importante per ...