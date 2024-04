“Hanno deciso chi la balla al suo posto” Gaia sostituita ad Amici 23 | ora c’è il nome

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024)23, l’imprevisto che non ci voleva. Nel vivo del Serale, a causa di un infortunio al ginocchio,è costretta a stare ferma tre settimane. Un grosso problema per il proseguimento della gara, pertanto l’unica soluzione era quella del ritiro. Prima però della proposta di Raimondo Todaro, ossia quella di sostituirla con un altro ballerino fino al suo rientro. Il tutto si è scoperto nel daytime di mercoledì 10 aprile, a poche ore dunque dalla registrazione che di solito cade il giovedì. Nella striscia quotidiana che precede la puntata di23, che il pubblico vedrà in onda come di consueto il sabato sera,ha preso coscienza del fatto che non potràre ma anche della soluzione avanzata dal suo maestro di danza. D’accordo con la produzione, Raimondo Todaro ha chiesto di poter ...