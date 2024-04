Ha rapinato alcune donne in un supermercato | rintracciato e arrestato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11 Aprile, 2024 I Carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano hanno proceduto, ieri pomeriggio, all’arresto di un individuo con precedenti penali, nato nel 1983 e residente nella stessa località. Questo soggetto, sottoposto a restrizioni per reati precedenti, è stato catturato in virtù di un mandato di carcerazione emesso dalla quarta sezione penale della Corte d’Appello di Roma. Un’Operazione Scolpita da Profonda Dedizione Investigativa La cattura è il frutto di un’indagine accurata, scaturita da una segnalazione del marzo scorso, quando il Comando dell’Arma identificava il soggetto come responsabile di diversi furti. Questi reati erano stati perpetrati ai danni di giovaniin un noto centro commerciale situato a San Giorgio a Liri (FR), dimostrando un modus operandi che ha richiesto una risposta precisa e determinata da parte delle ...