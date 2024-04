(Di giovedì 11 aprile 2024) Che non fosse pienamente capace die diforse lo si poteva capire già dal suo gesto, cioè quello di daree uccidere il suo stesso, il pitbull, dopo averlo legato a un palo di piazza Croci, a Palermo. E infatti - come accertato da una perizia disposta dalla Procura...

È Morto l'uomo di 50 anni che alle sei di oggi si è cosparso di benzina chiuso nella propria auto dandosi fuoco davanti all'abitazione di famiglia di via Puccini a Golasecca, in... (leggo)

Una Tragedia ha colpi to il Sudafrica con la morte del giovane difensore Luke Fleurs , ucciso in una stazione di servizio a Johannesburg, a soli 24 anni. Mercoledì sera, mentre attendeva di essere ... (gazzettadelsud)

Ora potrà immaginare una nuova vita, in un dialogo quotidiano con i formatori e con ex ragazzi a rischio. Ora potrà confrontarsi con persone desiderose di dimostrare il proprio talento,... (ilmattino)

Ha dato fuoco al cane Aron, chiesta l'archiviazione: "È incapace di intendere e volere" - Che non fosse pienamente capace di intendere e di volere forse lo si poteva capire già dal suo gesto, cioè quello di dare fuoco e uccidere il suo stesso ... Il cane era stato dato alle fiamme il 10 ...today

Como, fermato uomo in possesso di arma da fuoco al confine svizzero - COMO (ITALPRESS) - Prosegue l'attività svolta dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso i valichi di confine con la Confederazione elvetica. Lo scorso ...notizie.tiscali

Ha bruciato e ucciso il cane Aron: chiesta l’archiviazione - PALERMO – Diede fuoco al suo cane dopo averlo legato ad un albero in piazza Croci, lasciandolo in agonia per due giorni. Dopo 48 ore il cucciolo Aron morì nella clinica veterinaria in cui alcuni volon ...mondopalermo