Guidava da 10 anni con la patente revocata | le confiscano l' auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) La Spezia, 11 aprile 2024 - Fermata dalla polizia locale connon revisionata:da diecicon lae si ritrova pure senza macchina, che verrà presto confiscata. Continuano i controlli per la sicurezza della circolazione con l’ausilio del moderno strumento 'Xtreme Targa System', l’apparato mobile, in dotazione alla municipale dal gennaio dello scorso anno, che garantisce il collegamento permanente con le banche dati della Mctc e che, tra tutte le targhe dei veicoli inquadrate dall’obiettivo, individua e segnala agli agenti quelli che circolano privi della prescritta revisione periodica, o privi della necessaria copertura assicurativa. Ed è così che alcuni giorni fa una pattuglia ha fermato una Opel segnalata come priva della prescritta revisione periodica; partendo da ...