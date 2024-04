Guida autonoma | intelligenza artificiale e machine learning

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Anche settori di lunghissima tradizione come l’agricoltura e alcune branche del food hanno intrapreso un percorso di modernizzazione che, per certi versi, era ancora considerato impensabile fino a pochi anni fa. La robotica, la digitalizzazione dei processi, l’introduzione di previsioni e analisi meteorologiche puntuali, l’: sono tutti elementi che stanno rivoluzionando la produzione agricola e molti processi produttivi da vari punti di vista. Può la tecnologia sostituirsi all’uomo? No, ma di sicuro le nuove evoluzioni delle macchine possono aiutare gli agricoltori a lavorare con meno fatica. In agricoltura, la tecnologia è un prezioso alleato, e le nuove risorse a disposizione di coltivatori e vignaioli sono strumenti indispensabili da conoscere per fare sempre meglio il nostro lavoro, pesare sempre meno sulla terra e ...