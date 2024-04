Guerra ultime notizie Wsj | a Gaza maggior parte ostaggi forse morta Blinken chiede a Turchia | Cina e Riad | premere su Iran

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo in tutta l’Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì, prendendo di mira le infrastrutture critiche in varie regioni. Joe Biden ha detto nella conferenza stampa congiunta col premier giapponese Fumio Kishida alla Casa Bianca che l’sta minacciando di lanciare un attacco significativo contro Israele. Biden ha promesso di restare a fianco dell’alleato contro tale minaccia. Laha fatto sapere che le indagini sui sussidi avviate dall’Ue interferiscono con la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Pechino e Bruxelles e la“vi si oppone con forza”.

Da Piombino alla Liguria: è la Guerra del rigassificatore - Golar Tundra nasceva per rispondere alla crisi del gas del 2022, ma intanto l’emergenza non c’è più Questa è una storia con diversi inizi: la Guerra in Ucraina, nel febbraio 2022, la crisi del gas, ...editorialedomani

Dall'Avana a Bruxelles: la Lega va alla Guerra del Rum con Cuba - Il governo cubano chiede protezione all'Unione Europea per l'uso improprio dell'indicazione geografica "Ron de Cuba" della multinazionale Bacardi.huffingtonpost

Israele-Iran: prove generali di una Guerra che incombe - Dopo la Guerra dello Yom Kippur ci si è chiesti ... Netanyahu e i suoi collaboratori hanno creato negli ultimi anni un sistema di governo sofisticato e vago. Leggi anche: La Lufthansa sospende i voli ...globalist