Guerra ultime notizie Putin | raid ai siti energetici Ucraina per smilitarizzarla Wsj | a Gaza maggior parte ostaggi forse morta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo in tutta l’nella notte tra mercoledì e giovedì, prendendo di mira le infrastrutture critiche in varie regioni. Joe Biden ha detto nella conferenza stampa congiunta col premier giapponese Fumio Kishida alla Casa Bianca che l’Iran sta minacciando di lanciare un attacco significativo contro Israele. Biden ha promesso di restare a fianco dell’alleato contro tale minaccia. La Cina ha fatto sapere che le indagini sui sussidi avviate dall’Ue interferiscono con la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Pechino e Bruxelles e la Cina “vi si oppone con forza”.

A Pompei nuove scoperte da scavi, Sangiuliano: "Unicum mondiale" - A Pompei nuove scoperte da scavi, Sangiuliano: "Unicum mondiale" Un imponente salone da banchetto, dalle eleganti pareti nere, decorate con soggetti mitologici… Leggi ...informazione

Speciale difesa: Taiwan, nuova sortita della Cina con 14 aerei e 6 navi da Guerra - Il ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato 14 aerei e sei navi da Guerra cinesi nello Stretto nelle ultime 24 ore. Nel quotidiano ...agenzianova

SULMONA, PIZZOLA: PRESENTAZIONE LIBRO “USCIRE DALLA Guerra PER UN’ECONOMIA DI PACE” - SULMONA – Venerdì 12 aprile alle ore 17, presso la sede della CGIL, a Sulmona in vico del Vecchio 5, verrà presentato il libro “Uscire dalla Guerra, per un’ economia di pace”, un lavoro collettivo al ...rete5.tv