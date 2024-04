Grosseto | incidente sul lavoro a Santa Fiora | grave un giovane operaio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Un altrosul. Si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 11 aprile, a, in provincia di. Ferito in modoundi 30 anni. Al momento la dinamica dell’non è chiara. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Piancastagnaio, l’automedica di Abbadia San Salvatore e l’elisoccorso Pegaso 2. L’è stato trasportato in gravi condizioni al Misericordia di