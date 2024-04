Grifo | il presente con l’occhio ai playoff Da “gestire” diffidati e infortunati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Cercare il punto di equilibrio, pensare alcon un occhio al futuro, alla fine del campionato regolare. Ildice che ci sono tre gare da disputare che dovranno garantire al Perugia intanto il piazzamento come miglior quarta (allo stato attuale ha due punti di vantaggio sulla Triestina e cinque sulla Casertana), poi la squadra proverà ad insidiare la terza piazza che si è avvicinata, dopo il tonfo della Carrarese. Ma in tutta questa corsa, fino a fine mese, l’allenatore biancorosso deve tenere conto dei giocatori a rischio squalifica: le diffide si annullano ai play off, ma se un giocatore diffidato dovesse prendere un giallo nell’ultimo turno, a Cesena, salterebbe la prima sfida spareggio. E sulla lista dei calciatori in bilico ci sono pezzi da novanta come Iannoni e Torrasi, titolarissimi del centrocampo biancorosso, c’è Paz, ...