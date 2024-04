Greta Zuccarello all’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su bellezze.tv

(Di giovedì 11 aprile 2024) E’ di ieri la notizia cheha subito un infortunio sull’Isola dei, reality al quale la bellerina sta partecipando. Ma cosa è successo? Pare che il naufrago Artur Dainese, compagno di avventura disull’Isola, mentre era alle prese con l’apertura di una cassa consegnata dalla proceduta abbia perso il controllo del machete che aveva in mano ferendo. Tranquilli però, nulla di grave e il buon Artur si è subito scusato per l’accaduto. Ma chi èha 28 anni (classe 1996) ed è una ballerina professionista. Fin da bambina si è avvicinata al mondo della danza, che l’ha portata ad entrare nel corpo di ballo di programmi come Ciao Darwin (di cui abbiamo parlato qualche ...