Grassina | colpisce la compagna con un pugno e la prende per il collo Lei scappa e lo denuncia Lui viene arrestato

(Di giovedì 11 aprile 2024) I carabinieri della Compagnia Firenze Oltrarno hanno tratto in arresto un italiano, classe 80, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La pattuglia della stazione diera intervenuta per lite tra conviventi. Giunti sul posto i militarivano contatti con la donna, constatando che la stessa si presentava con visibili arrossamenti suled all’altezza dello zigomo, comndo subito che poteva essere stata vittima di un’aggressione L'articolo proda Firenze Post.

