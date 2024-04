Gran calma | Milan-Roma in Europa League non è la storia di due assoluti fallimenti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 11 aprile 2024) A rileggere, anche in modo sommario, quanto è stato scritto negli ultimi mesi a proposito della stagione calcistica disi è portati a credere che la stagione disia stata un disastro totale, qualcosa da cancellare completamente dalle memorie collettive dei tifosi. E così quasi ci si stupisce a “scoprirle” doversi affrontare in un quarto di finale died essere rispettivamente al secondo e al quinto posto in Serie A. Da settembre a oggi, dal derby perso con l’Inter per 5-1 insomma, l’allenatore delStefano Pioli è stato dato per esonerabile in almeno quattro occasioni. Non lo hanno cacciato. La forma fisica della squadra è più che soddisfacente, gli infortunati a iosa dell’inverno sono tornati quasi tutti in campo, nelle ...