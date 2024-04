Graduatorie GPS docenti 2024 2026 | primo inserimento | GUIDA alla presentazione della domanda Quali documenti preparare

(Di giovedì 11 aprile 2024) L'aggiornamento delle GPSè in dirittura d'arrivo: manca solo la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale con l'indicazionedata di inizio delle domande. L'articolo .

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le RISPOSTE alle vostre domande durante la puntata ... (orizzontescuola)

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le RISPOSTE alle vostre domande durante la puntata ... (orizzontescuola)

Assunzioni Gps sostegno prima fascia verso la proroga: cosa cambia e scadenza - Per gli specializzati sul sostegno inserito l'emendamento al decreto Pnrr 4 per le assunzioni dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze. Ecco fino a quando.money

Graduatorie GPS docenti 2024/2026, può partecipare anche chi è già in ruolo - Aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026 sempre più vicino: il CSPI a breve fornirà l’ultimo parere all’ordinanza ministeriale prima della pubblicazione. A stretto giro, l’avvio delle procedure ...orizzontescuola

Graduatorie III fascia Ata, apertura dopo le Gps Ecco le possibili tempistiche - C’è grande attesa per l’aggiornamento della terza fascia relativa al personale Ata. Migliaia di lavoratori attendono questo appuntamento e per questo la Tecnica risponde live ha organizzato una dirett ...tecnicadellascuola