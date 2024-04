GP Americhe | Bagnaia | “La pista mi piace | fiducia a Liberty Media”

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Austin è unache mie lo scorso anno, prima della caduta, mi sentivo molto competitivo. Penso che, lavorando bene come sempre, potremo essere di nuovo forti. È unadiversa rispetto a Portimao e dovremmo migliorare alcune sensazioni in sella alla moto“. Queste le parole di Pecco, in conferenza stampa, alla vigilia delle prime libere del GP delle2024. “? Lo spettacolo della Moto GP è già di alto livello, ma deve ancora diventare più popolare. Sicuramente loro sapranno cosa fare, visto che hanno portato la Formula 1 al picco più alto che si sia mai visto”. SportFace.

La MotoGP si appresta a tornare in azione dopo due weekend di pausa (di cui una provocata dalla cancellazione del GP d’Argentina, annullato in inverno e mai più sostituito). Il terzo appuntamento ... (oasport)

“Il Gran Premio delle Americhe è uno dei miei preferiti in calendario. La pista è fantastica, Austin mi piace tantissimo e anche l’atmosfera dell’evento è diversa dal solito. Arrivo in America ... (sportface)

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Convinto che potrò fare bene ad Austin. Sul mio compagno per il 2025…” - Francesco Bagnaia appare decisamente concentrato e smanioso di rifarsi nel corso della conferenza stampa che ha alzato il sipario in maniera ufficiale sull'attesissimo fine settimana del Gran Premio d ...oasport

MotoGP | GP Austin 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Austin, Texas, dove alle 19:30 inizierà la Conferenza Stampa del Gran Premio delle Americhe. Come sempre, la press sarà divisa in due parti. Nella ...motograndprix.motorionline

MotoGP, la conferenza del GP Austin negli Usa LIVE dalle 19.30 - , LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 19.30 (i piloti saranno preceduti da una prima parte, alle 19, in cui il CEO di Dorna Ezpeleta e il direttore commerciale Dan Rossomond ...sport.sky