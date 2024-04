Gosens | “L’Italia mi manca | a fine stagione scelgo il mio futuro ”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Robin, ex terzino di Atalanta e Inter e oggi in Germania sotto contratto con l’Union Berlino, ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport per anticipare la gara che vedrà la sua ex-squadra bergamasca affrontare il Liverpool nei quarti di Europa League. Occhi anche sul suoe sulla voglia di tornare in Serie A. “Di quella sera ho due immagini davanti ai miei occhi: Anfield vuoto a causa della pandemia e il mio gol. Una serata indimenticabile sia dal punto di vista umano sia da quello professionale. Sentivamo la responsabilità per il popolo bergamasco che in quel periodo stava soffrendo moltissimo a causa del Covid. E abbiamo dato tutto per poter regalare alla gente un sorriso. E’ stato un magic coment“.. Cosa mi colpì? L’intensità, senza dubbio. Dopo 20’ mi sono avvicinato a Djimsiti e gli ho detto: “Io sono già cotto”. ...

