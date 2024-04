Gli Usa limitano i movimenti dei loro diplomatici in Israele

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gli Stati Unitigli spostamenti deiamericani e deifamiliari inper motivi di sicurezza. Lo afferma l'ambasciata americana in, senza precisare la causa del nuovo allarme, mentre crescono nel Paese i timori per un attacco dell'Iran.

