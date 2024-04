Gli spagnoli in tour nel museo degli orrori di Donnarumma | “una collezione infinita” Marca

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo gli errori commessi ieri sera contro il Barcellona,raccoglie quasi tutti gli errori di. “La”, sono andati a pescare anche il pasticcio combinato insieme a Paletta al Milan contro il Pescara. Eppure, il destino del portiere del Psg era quello di essere l’erede di Buffon, Cech, Casillas, Neuer… “Tuttavia non è stato del tutto all’altezza delle aspettative“. O almeno non lo è nel momento in cui il coefficiente di difficoltà si alza. La raccoltaerrori di“Gigio possiede una raccolta di errori tipici da. Il più noto, senza dubbio, è l’errore che ha portato alla rimonta del Real Madrid contro il PSG (3-1) nel 2022. Il portiere si è ...

La MotoGp riparte dal Texas: Martin per allungare, Bagnaia vuole il riscatto, ma Austin è il regno di Marquez - In 10 edizioni del Cota a 2 ruote (la data è saltata nel 2020 per Covid), tranne quella volta della Bestia di Rimini gli spagnoli hanno vinto sempre: 2 successi per Rins, in sella prima a una Suzuki e ...repubblica

Napoli, Lucia Arfè: lunedì la fiaccolata per non dimenticare la sua scomparsa - Napoli, 11 Aprile – Lunedì 15 aprile 2024, alle ore 18.30 presso la chiesa “Santa Maria del Carmine alla Concordia”, in Piazzetta Concordia di Napoli, si svolgerà la santa messa per ricordare Lucia Ar ...sciscianonotizie

Consigli per gli acquisti: ecco i nomi dei bomber in doppia cifra - Adorante, Artistico, Lescano, Morra, Merola, Patierno, Murano, Malcore, Shpendi: uno di questi sarà il centravanti della Lucchese che il prossimo anno dovrà essere vincente. Sono questi infatti gli at ...gazzettalucchese