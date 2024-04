Gli italiani e lo sport | in forte ripresa il calcio | è boom per il tennis

(Di giovedì 11 aprile 2024) La Juventus rimane la squadra più tifata, con il 32% Sorpresa, iltorna largamente popolare, quella tendenza al declino, a causa delle diverse preferenze delle nuove generazioni, si è invertito, secondo Demos è di gran lunga lopiù seguito dagli, è tifoso il 53% di essi, contro il 38% del 2016. Al secondo posto c’è il, che dopo gli exploit di Sinner, è apprezzato dal 29%, ben il 18% in più di otto anni fa. La racchetta supera i motori, visto che la Formula 1 è seguita dal 38%, comunque un dato in aumento di quattro punti. Piuttosto simili ed entrambi stabili i gradimenti di pallavolo, al 31%, -1%, e atletica, sempre al 31%, ma con un incremento di un punto. Maggiore è la variazione, in negativo, che subisce il nuoto, che interessa al 29%, il 3% in meno che nel 2016. La discesa ...

(Adnkronos) – 1,4 milioni di citazioni web e social con un sentiment in maggioranza positivo (il 52%) quasi 8 mila persone coinvolte e 523 milioni di interazioni generate. Non ci sono dubbi: oltre ... (periodicodaily)

Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – 1,4 milioni di citazioni web e social con un sentiment in maggioranza positivo (il 52%) quasi 8 mila persone coinvolte e 523 milioni di interazioni generate. Non ci ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – 1,4 milioni di citazioni web e social con un sentiment in maggioranza positivo (il 52%) quasi 8 mila persone coinvolte e 523 milioni di interazioni generate. Non ci sono dubbi: oltre ... (webmagazine24)

Ue approva progetto linea pilota Catania su semiconduttori - Urso - MILANO (Reuters) - Il sito di Catania è stato scelto dalla Commissione europea tra le quattro linee pilota di produzione di semiconduttori nell'ambito dell'European Chips Act con un progetto che preve ...msn

Tutti i miliardari under 30 hanno ereditato la loro ricchezza - Le disuguaglianze tra generazioni si vedono anche nello 0,1 per cento più ricco, i miliardari. E in Italia come vaeconopoly.ilsole24ore

STM, accordo con Centrica Energy per energia elettrica da rinnovabili in Italia - MILANO (Reuters) - STMicroelectronics e Centrica Energy hanno firmato un accordo a lungo termine per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. Il contratto di durata decennale ...msn