Gli incassi dei verbali | Strade e incentivi ai bus Così verranno investiti i milioni delle multe

(Di giovedì 11 aprile 2024) I 125che Palazzo Vecchio incasserà dalle contravvenzioni del 2023 (nove in più dello scorso anno)in progetti sulla sicurezza stradale, sulla formazione e sull’aggiornamento del Progetto David, ideato dall’associazione Lorenzo Guarnieri Onlus che prevede incontri nelle scuole con la polizia municipale e ha l’obiettivo di dimezzare il numero di decessi e feriti gravi dovuti ad incidenti stradali . "C’è una normativa nazionale che indica come ripartire i proventi dei– spiega l’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti – Il 50%per eccesso di velocità va nella sicurezza, il 25% di quelle elevate per il passaggio, senza autorizzazione, in Ztl, per il cellulare alla guida e i divieti di sosta, invece, in manutenzione, viabilità, Zone 30, ...