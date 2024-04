Gli arresti di Alfonsino ed Enzo Pisicchio | dalla Dc alle civiche | ecco la dinasty della politica pugliese

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di giovedì 11 aprile 2024) I due arrestati ai domiciliari nell'inchiesta per corruzioneI due arrestati ai domiciliari nell'inchiesta per corruzione, del tutto estraneo il più noto fratello Pino, docente di diritto all'Università degli studi internazionali di Roma. La carriera die l'appoggio a EmilianoI due arrestati ai domiciliari nell'inchiesta per corruzione, del tutto estraneo il più noto fratello Pino, docente di diritto all'Università degli studi internazionali di Roma. La carriera die l'appoggio a Emiliano