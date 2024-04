Gli animi sono già tesi | a Playa Coco tutti contro Artur Dainese | a Playa Espinada litigi con Pietro Fanelli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’isola dei famosi 2024 è appena cominciata e già i naufraghi non se le mandano a dire. Il daytime ha mostrato le prime difficoltà e stasera nel corso della seconda puntata – in onda in diretta alle 21.35 su Canale 5 – ci sarà modo di approfondire. In studio torna la nuova padrona di casa, Vladimir Luxuria, affiancata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. In collegamento da Cayos Cochinos, Elenoire Casalegno. “Isola dei famosi 2024”: i concorrenti X ...