Giuseppe Garibaldi smentisce Anita Olivieri e racconta cosa è successo davvero dopo il Grande Fratello | la rivelazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 11 aprile 2024)in un video ha affermato di essere rimasta in contatto con diversi inquilini del, anche, con cui si starebbe mettendo d’accordo per vedersi in estate. Ma a sorpresa è arrivataalcune ore la smentita del ragazzo calabrese, che ha invece fatto delle dichiarazioni completamente discordanti con quelle dell’ex coinquilina, così come altri concorrenti. Chi avrà detto la verità tra i due?e le parole suha avviato una diretta su Instagram mentre si trovava in macchina insieme ad Alessio Falsone parlando di alcune persone ...