Giulio Scarpati | chi è la moglie Nora Venturini | “Il teatro ci unisce ancora di più”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024)lada oltre 40 anni è la registra teatrale: dalla loro unione sono arrivati i figli Edoardo e Lucia, nati nel 1988 e nel 1994., il rapporto con laStasera l’attore sarà ospite a Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre.è regista teatrale e sceneggiatrice. Ha firmato numerose regie teatrali e scritto varie serie tv e tv movie. Ha esordito nella narrativa con L’ora di punta, la prima indagine della tassista detective (Mondadori, 2017, ora in Oscar), cui ha fatto seguito Lupo mangia cane (Mondadori, 2018). Nel 2019 è uscita la terza indagine di Debora Camilli, Buio in sala. La serie della tassista detective è stata ...