Giulia Tramontano | le lacrime della madre al processo | “Non avrò mai pace”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un dolore impossibile da superare. La morte violentafigliae l’impossibile attesa del nipotino Thiago, tanto atteso. Così Loredana Femiano,di, uccisa dal compagno al settimo mese di gravidanza, si abbandona a un lungo pianto. Il suo messaggio su Instagram a poche ore dall’ultima udienza dell’imputato e compagnovittima, Alessandro Impagnatiello.Leggi anche:è morta prima del suo bambino: violenza tale che non ha neanche provato a difendersi Il messaggio di mamma Loredana “Ti ho cercata ovunque, come ogni volta che torno a Milano. Ma ti ho trovata solo in aula dove ancora oggi ho pianto ma sono stata orgogliosa di te, di come tu, con il tuo principe azzurro Thiago, hai provato a ...