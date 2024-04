Giù i reati dell’8% nel capoluogo Su in provincia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Diminuiscono dell’8,5% idenunciati a tutte le forze di polizia a Siena, aumentano invece indi circa il 6,4%. Questa la fotografia scattata nel periodo che va dal primo aprile 2023 al 31 marzo scorso, raffrontando i dati con lo stesso periodo dell’anno precedente, sia delche del restante territorio senese. Siena dunque più sicura con una diminuzione complessiva delle denunce per furto del 3,8% e addirittura del 15,8% nelle abitazioni anche se c’è il segno positivo per le rapine nonostante i numeri limitati: due nei negozi, altrettante in casa e 10 in strada. In netta flessione anche le frodi informatiche (-15,8%). In, invece, le violenze sessuali denunciate sono passate da 17 a 27 (+58,8% mentre a Siena sono 6, dato invariato), ben 289 le lesioni dolose e segno positivo per i ...