Giro d’Italia 2024 | Wout van Aert non ci sarà | “Devo dare priorità alla mia salute”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il belgavanha parlato per la prima volta dopo la caduta in cui è incappatoDwars Door Vlaanderen, annunciando la sua rinuncia alper poter recuperare dall’infortunio. La Visma-Lease A Bike ha poi fatto sapere che a sostituirloChristophe Laporte. In un messaggio video diffuso dal team del ciclista belga, la Visma-Lease A Bike, vanha affermato: “Ciao a tutti. Sono davvero felice di dirvi che sto meglio. Mi sto riprendendo da tutti i problemi dopo l’incidenteDwars Door Vlaanderen“. L’andamento del recupero ed i motivi del forfait: “Molti dei miei problemi sono migliorati abbastanza al momento, ma le mie costole sono ancora un fattore limitante e quindi a questo punto non posso allenarmi affatto. Ho provato ...