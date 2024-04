Giro d' Italia 2024 | ora è ufficiale | Van Aert non ci sarà

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 aprile- I giorni della speranza sono stati pochi ma intensi prima della rinuncia, comunicata dal diretto interessato: Wout Vannon prenderà il via ald'. I dettagli Il calvario del belga era cominciato in occasione della Dwars door Vlaanderen, con un bollettino subito pesante (frattura a clavicola e costole) poi destinato a peggiorare nel corso dei giorni: prima con l'aggiunta di una lesione allo sterno e poi di una contusione al polmone. La breve parentesi di ottimismo era stata motivata da diversi fattori. Su tutti la grande forza fisica e mentale del corridore della Visma-Lease a Bike, squadra 'paperino' di questa prima parte di stagione in quanto a infortuni di pezzi grossi. Restando al...

