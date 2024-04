Giornata del Made in Italy | cravatte Cilento con il tricolore decentrato in omaggio all’eccellenza italiana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Anni fa disegnai una cravatta per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Oggi, in occasione dellaNazionale delin, è il mio modo per mandare un messaggio di forza e un augurio di unità e solidarietà a tutti in questo momento di grande valorizzazione del prodotto tutto italiano. Una cravatta che ha fatto la storia, indossata da tutti i vertici delle istituzioni italiane e dai protagonisti della vita economica e culturale del Paese. Quelsulla pala rappresenta un grande simbolo dell’orgoglio italiano nel mondo. Una cravatta che interpreta la qualità e le eccellenze italiane apprezzate nel mondo e che ci fa gridare con fierezza W l’Italia!”. Lo ha dichiarato Ugo, che rappresenta l’ottava generazione della storica famiglia da sempre ...